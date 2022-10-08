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Kocaeli'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

AA

Kocaeli'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi.

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında, dün çıkan yangında hayatını kaybeden Büşra Kabataş'ın (17) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Genç kızın cenazesi, Köşklüçeşme Mahallesi 502 Sokak'ta bulanan baba evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Daha sonra genç kızın cenazesi, aynı mahallede bulunan Hatipdüzü Camisi'ne götürüldü. Baba Beytullah Kabataş, burada taziyeleri kabul etti.

Büşra Kabataş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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