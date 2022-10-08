Kocaeli'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi.

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında, dün çıkan yangında hayatını kaybeden Büşra Kabataş'ın (17) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Genç kızın cenazesi, Köşklüçeşme Mahallesi 502 Sokak'ta bulanan baba evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Daha sonra genç kızın cenazesi, aynı mahallede bulunan Hatipdüzü Camisi'ne götürüldü. Baba Beytullah Kabataş, burada taziyeleri kabul etti.

Büşra Kabataş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları katıldı.



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