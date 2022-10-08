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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe mevkisinde 4 Ekim'de durdurulan araçta, 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü ile 2 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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