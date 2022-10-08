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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de tapu dağıtım törenine katıldı:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de tapu dağıtım törenine katıldı:

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 85 milyonun tamamını, bir, beraber ve kardeş kılacak bir toplumsal bütünlüğü inşallah hep beraber sağlayacağız." dedi.

Partisinin Gebze İlçe Başkanlığını ve belediyeyi ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Gebze Kültür Merkezi'ne geçti.

Burada Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen tapu teslim törenine katılan Kurtulmuş, Türkiye'nin önemli bir istikamette yolculuğuna devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin "büyük ve güçlü Türkiye" ideali etrafında yürüdüğünü söyledi.

Kurtulmuş, bu süreçte en önem verdikleri konulardan birinin de şehirlerin, Türkiye'nin gelecek vizyonuna uygun bir şekilde gelişmesi ve güçlenmesi olduğunu vurguladı.

Kentlerin AK Parti dönemlerinde yaşadığı gelişime ve değişime değinen Kurtulmuş, "Ancak bunun planlı, programlı ve Türkiye'nin geleceğine uygun bir şekilde gerçekleşmesi lazım. İşte bu anlamda ortak bir hedef, 2023 hedefi diyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek Türkiye yüzyılının kapısını sonuna kadar açacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Savunma sanayisinde Türkiye çok daha ileriye gidecek"

Kurtulmuş, Türkiye'nin markalarıyla ürünleriyle sanayisiyle yüksek teknolojisiyle dünyada yarışan bir ülke haline geleceğini kaydetti.

Bursa'da 29 Ekim'de Togg'un fabrikasının açılışının yapılacağını, seri üretimine başlanacağını hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın önemli sanayi devlerinden biri olduğunu dünyaya ilan edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelden bahseden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ekonomide, teknolojide, özellikle yüksek teknolojilerde ve özellikle savunma sanayisinde Türkiye çok daha ileriye gidecek. Yeniden güçlü bir Türkiye'nin olmazsa olmaz şartı teknolojide, üretimde, ihracatta güçlü bir Türkiye'dir. İkincisi dış politikada kendisine verilen rolleri oynayan bir Türkiye değil, bölgesinde ve dünyada rol belirleyen hatta dünyada küresel ölçekte dünya sistemini kurabilen etkin bir Türkiye haline geleceğiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yıllar evvel BM'de söylediğinde herkes bakıyordu, 'Bu adam ne diyor?' diye. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki neredeyse dünyanın en büyük ülkeleri olduğunu iddia eden ülkelerin başkanları bile 'Ya yeni bir dünya sistemi lazım. Yani dünya 5'ten büyüktür.' demeye onlar da başladı."

Dünyada savunma sanayisinde akla gelen neredeyse bütün ürünlerin tamamının artık Türkiye'de üretildiğine işaret eden Kurtulmuş, "İHA'larımız ve SİHA'larımızla bir dünya markasıyız." dedi.

- "Türkiye yüzyılının kapılarını açarak yolumuza devam edeceğiz"

Kurtulmuş, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır istismar edilen bir konuyu, Sayın Cumhurbaşkanımız dün İstanbul'da Şahkulu Dergahı'nda, Alevi yurttaşlarımızın temel ihtiyaçları ve taleplerini bir şekilde yerine getirecek çok önemli bir reform adımını gerçekleştirmiş, bu adımı atmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim kitabımızda insanları mezheplerine meşreplerine göre ayırt etmek yazmaz, bizim kitabımızda insanları etnik kökenlerine, ana dillerine göre birbirlerinden ayırt etmek yazmaz. Bizim kitabımızda insanlarımızı kültürel farklılıklarına göre birbirlerinden uzak tutmak hiç yazmaz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 85 milyonun tamamını, bir, beraber ve kardeş kılacak bir toplumsal bütünlüğü inşallah hep beraber sağlayacağız."

Türkiye'nin her alanda çok güçlü bir ülke olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bütün bunların hep beraber gerçekleştireceğiz. Birlikte barış içerisinde huzur içerisinde ortak hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle 2023'te yeni Türkiye yüzyılının kapılarını açarak yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki dönem, bu yaşadığımız, geçtiğimiz son 20 yıldan çok daha güçlü, çok daha büyük, çok daha önemli bir Türkiye'nin inşasını gördüğümüz dönem olacak." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin A'dan Z'ye her tarafı abad oldu"

Kurtulmuş, Türkiye'nin 20 yılda çok büyük bir mesafe kat ettiğini ve bazıların yapılan her hizmeti, projeyi eleştirdiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Şimdi onlara söylemek lazım; bugünün dünyasındaki özellikle pandemi sonrasındaki şartlarda bu kadar büyük maliyetlerin arttığı bir dönemde, bunları yapmaya kalksaydık neredeyse çoğu yapılamazdı. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Türkiye altyapı hizmetlerini geçtiğimiz yılda tamamladı. İyi ki bunlar yapılmış. Bunlar büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısın hazırladı. O günün imkanları içerisinde akıllı bir şekilde çoğu da yapılarak Türkiye'nin A'dan Z'ye her tarafı abat oldu. Şimdi önümüzdeki yüzyıl, Türkiye yüzyılının başlangıcıdır. Yani 2023 ile birlikte cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı, bu yüzyıl sadece Türkiye'de, bu aziz vatanımızın içerisinde değil, sadece komşu coğrafyamızda değil, Allah'ın izniyle dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak ve Türkiye şahlanışa kalkacak."

Törende, daha sonra hak sahibi vatandaşlara tapuları teslim edildi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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