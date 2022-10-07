Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Bu besinler et kadar protein barındırıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde bulunan 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 7 Ekim'de Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Büşra Kabataş'ın (17) ölümünden şüphelendi.

Ekipler, yangının, genç kızın kasten öldürülmesine ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Olayla ilgili şüpheli T.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli T.Y'nin, genç kızın annesinin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.