GÜNCELLEME - Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu 2 kişiden 1'i suya düşerek kayboldu, diğeri balıkçılarca kurtarıldı.

İddiaya göre, Mesut K. ile İsmail B, palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde tekneyle denize açıldı.

Henüz bilinmeyen nedenle su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarıldı, İsmail B. ise kayboldu.

Balıkçıların ihbarıyla bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İsmail B'nin kaybolduğu bölgede denizden ve havadan arama çalışması başlattı.

Sahilde gözyaşı döken İsmail B'nin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Akrabalardan Sebahattin B, AA muhabirine, amcasının oğlu İsmail B. ile Mesut K'nin palamut avına çıktıklarını belirterek, ağları çektikten sonra limana gelirken teknenin alabora olduğunu söyledi.

Mesut K'nin kurtulduğunu ancak amca oğlunun suda kaybolduğunu aktaran Sebahattin B, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kandıra ilçemiz Bağırganlı bölgesinde balıkçı teknesinin batması nedeniyle ulaşılamayan bir kişiyi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.