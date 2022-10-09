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Kocaeli'de bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

AA

Kocaeli'de bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücü yaralandı.

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Y.K. idaresindeki 41 TE 083 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 80 metre sürüklenen araç bariyerlerde sıkıştı.

Yaralanan araç sürücüsü Y.K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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