Kocaeli'de kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastanede tedavi altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi 447 Sokak'ta S.A. ile psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ağabeyi M.A. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, ağabeyi M.A'yı darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı M.A'nın kafa travması geçirdiği belirlendi.

S.A. ise polis ekiplerince olaya yakın mesafede gözaltına alındı.

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