Kocaeli'de "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi

AA

Kocaeli'de "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Dünya Gazetesi ve Yapı Kredi iş birliğiyle düzenlenen "Neden Kurumsal Yönetim?" başlıklı Anadolu Panelleri'nin dördüncüsü Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, dernek olarak kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilebilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Bugüne kadar Anadolu Panelleri adı altında çeşitli illerde gerçekleştirdikleri 50'ye yakın panelde kurumsal yönetim ilkelerini anlatma imkanı bulduklarını belirten Saka, dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne derece önemli araç olduğunu açık şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Saka, dünyanın muazzam değişim sürecinin içerisinden geçtiğini vurgulayarak, "Karşı karşıya olduğumuz problemler, hiç olmadığı kadar karmaşık riskler içermektedir. Dünya kapsamlı bir şekilde yeni ekonomik ve siyasal dengeye doğru evrilmektedir. Bu değişim sürecini alışagelmiş olduğumuz büyüme modelleriyle geçiştirebilmemiz maalesef mümkün olmayacaktır." dedi.

- "Kocaeli için de yeni büyüme modellerine ihtiyaç var"

Kocaeli'nin yüz ölçümü bakımından küçük olmasına rağmen ekonomiye etkisinin çok büyük olduğuna işaret eden Saka, şöyle devam etti:

"Yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin 500 sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Kocaeli, ülke ekonomisine onlarca yıldır katkı sağlayan farklı büyüklükteki üretim şirketlerine ev sahipliği yapan tam bir sanayi merkezidir. Bu nedenle bu işletmelerin devamlılığının sağlanması sadece sahipleri açısından değil, şehrimiz, ülkemiz ve bölge için de hayati önem taşımaktadır. Geldiğimiz bu noktada ülkenin her şehrinde olduğu gibi Kocaeli için de teknoloji, yeşil ekonomi, inovasyon, çağın gerekleriyle donanmış insan kaynağı ve veri üzerine inşa edilmiş, yeni, yaratıcı ve uygulanabilir stratejilere ve büyüme modellerine ihtiyaç vardır. Bu yeni büyüme modelinin, kurumların, özel sektörün talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasıyla desteklenmesi gerekmektedir."

Tamer Saka, Türkiye'de 2000'li yılların başından beri kurumsal yönetim alanında birçok gelişme yaşadıklarını belirterek, "Son birkaç yıldır dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin yarattığı etkiler dışında Türkiye'deki yasal ve düzenleyici kurumların, kurumsal yönetim alanında en iyi uygulamalara yakın düzenlemeleri hayata soktuğunu söyleyebiliriz." dedi.

- "Bağımsız yönetim kurulu uygulamaları yeniden ele alınmalıdır"

Saka, bir ülkede kurumsal yönetimin gelişmesi ve yaygınlaşması adına şekilsel düzenlemeler kadar davranışsal boyutta da ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bağımsız yönetim kurulu uygulamaları, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınmalıdır. Halka arz sürecinde kurumsal yönetim uygulamaları çok daha önemli bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Şirketlerimizin düzenli raporlamalarındaki kurumsal yönetim bölümleri içerik ve sıklık açısından tekrar değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolunun mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin ve kurumların iyi yönetilmesinden geçtiğini aktaran Saka, "Rekabetin global ölçekte sertleştiği ve kendimizi farklılaştırmak için her türlü araca ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde kurumsal yönetimin, en az maliyetle en yüksek getiriyi elde edebilmemiz için en önemli çözüm olduğunu vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da şehrin çok sayıda büyük ve kurumsal sanayi kuruluşuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin ihracatının güçlü olmasında bölgedeki firmaların kurumsallaşma kapasitelerinin yüksek olmasının etkisinin bulunduğunu, ihracat yapabilmek için kurumsallaşmanın şart olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin bir avantajının da çok sayıda yabancı sermayeli firmaya ev sahipliği yapması olduğuna dikkati çekti.

Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası'na kayıtlı 326 yabancı sermayeli firmanın 198'inin AB üyesi ülkelerden gelen yabancı sermayeden oluştuğunu belirterek, "İlimizi tercih eden bu yabancı sermayeli firmaların bölgemizin ekosistemini olumlu etkileyerek, kurumsal kapasitedeki artışı ve tedarikçilerin gelişimini de beraberinde getirdiğini görüyoruz." dedi.

Program, moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar'ın yaptığı, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Saka, Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çimenoğlu ve Akplas Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Böyet'in konuşmacı olarak katıldığı "Neden Kurumsal Yönetim?" paneliyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de alabora olan tekneden kurtarılan kişi yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Kocaeli'de alabora olan tekneden kurtarılan kişi ...
Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında tahliye kararı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin ...
(Görüntülü)OTOYOL KENARINDA AĞAÇLARIN ARASINDA SAKLANAN 4 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOYOL KENARINDA AĞAÇLARIN ARASINDA ...
Tesisteki ağaçlıkta saklanan 4 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tesisteki ağaçlıkta saklanan 4 kaçak göçmen yakalandı
(Görüntülü)AVUKAT KÜÇÜKOSMANOĞLU ELEKTROŞOK CİHAZLARININ RUHSATA TABİ TUTULMASI LAZIM
YEREL HABERLER (Görüntülü)AVUKAT KÜÇÜKOSMANOĞLU ELEKTROŞOK ...
Kocaeli'de freni boşalan tır demir korkuluklara çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de freni boşalan tır demir korkuluklara ...
Kocaeli'de polisler, yola düşen Türk bayrağını trafiği durdurarak aldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de polisler, yola düşen Türk bayrağını ...
Kocaeli'de "Bir yastıkta 40 yıl" projesi
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Bir yastıkta 40 yıl" projesi
GÜNCELLEME - Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de alabora olan teknedeki ...
Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram tütün ...
Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
(Görüntülü) EŞİ HATİCE&#039;Yİ ÖLDÜRÜP PKK?YA KATILMAK İSTEYEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİ HATİCE'Yİ ÖLDÜRÜP PKK?YA ...
Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekten yargılanan ...
Eşi Hatice'yi öldürüp PKK´ya katılmak isteyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eşi Hatice'yi öldürüp PKK´ya katılmak isteyen sanığa ...
Büşra'yı işkence ederek öldürmüş
YEREL HABERLER Büşra'yı işkence ederek öldürmüş
Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 ...
Kocaeli'de kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ...
Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 14 ...
Gazeteci Güngör Arslan'ın cinayet sanığı: Öldürmeye gitmedim, korkutmak için gittim
YEREL HABERLER Gazeteci Güngör Arslan'ın cinayet sanığı: Öldürmeye ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de alabora olan tekneden düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de alabora olan tekneden düşen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.