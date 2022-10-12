Kocaeli'de devrilen motorun sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Güzeller Mahallesi Şehit Mevlüt Duru Caddesi üzerinde seyreden Zeynel Abidin G'nin kullandığı 34 LG 0028 plakalı motosiklet, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.





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