Kocaeli'de doğal gaz kutusu ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğal gaz kutusu ile duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.



4 Temmuz Mahallesinde kedi yavrusunun doğal gaz kutusu ile duvar arasına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler duvar ile doğal gaz kutusunun arasını genişleterek kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kedi, kontrollerinin ardından salıverildi.













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