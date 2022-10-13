Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe ilçesinde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda, 410 gram esrar, 102 litre bandrolsüz etil alkol, 21 adet kaçak içki, 374 sahte bandrol, 136 sahte marka etiketleri ile 290 boş içki şişesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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