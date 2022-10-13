Kocaeli'de otomobilin altında kalan çocuğun cenazesi defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Alikahya Merkez Mahallesi'nde dün otomobilin altında kalması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Umut Özsoy'un cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Çocuğun cenazesi, Alikahya Hayırsevenler Camisi'ne götürüldü.

Özsoy'un cenazesi, burada kılınan namazın ardından Körüktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan çocuğun ikiz kız kardeşi ile 1 yaşında kardeşinin olduğu öğrenildi.



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