Kocaeli'de çukura düşen kirpi kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çukura düşen kirpinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Yenidoğan Mahallesi Gülten Sokak'ta bir kirpinin çukura düştüğünü gören Mehtap Deniz ile kızı Elif Ada Deniz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdivenle çukura inerek kirpiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kirpi, kontrollerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.



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