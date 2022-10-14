Kocaeli'de telefon direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde telefon direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi 1973 Sokak üzerinde seyreden 41 HM 263 plakalı cip, sürücüsü Resul Z'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda bulunan beton telefon direğine çaptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Resul Z. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kırılan telefon direğinin düşme tehlikesinden dolayı sokak geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı.













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