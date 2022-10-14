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Bakan Kurum, "Kocaeli Sıfır Atık Festivali"nde konuştu: (1)

AA

Bakan Kurum, "Kocaeli Sıfır Atık Festivali"nde konuştu: (1)

KOCAELİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketiyle sadece Türkiye için değil, tüm dünya için yeni bir yaşam kültürünün inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Artık yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sıfır Atık Festivali" başladı.

Festivalin açılışında konuşan Kurum, festival kapsamında yapılacak etkinliklerin, evlatlara yaşanabilir bir dünya ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için güzel sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Ülkenin sanayinin ve teknolojinin lokomotif şehirlerinden biri olan Kocaeli'de, "Daha azıyla daha çok dünya" başlığı altında birbirinden kıymetli katılımcılarla sıfır atık konusunun konuşulacağını aktaran Kurum, 18. yüzyıl itibarıyla bütün dünyada ülke ekonomilerini köklü bir şekilde değiştiren sanayileşmenin, şehirlerin yapısını, insan hayatını ve doğal yaşamı da derinden etkilediğini dile getirdi.

Kurum, son 2 yüzyılın, insanlar için hayatı kolaylaştırmak adına teknolojiyi geliştirmek ve yeni icatlar keşfetmekle geçtiğini, laboratuvarlar, atölyeler, araştırma merkezleri kurulduğunu, kimi buluşların insana ikinci bir hayat sunduğunu, kimisinin de yeni başlayan hayatları soldurduğunu anlatarak, tarihten bunlara ilişkin örnekler verdi.

Plastiğin icat edilmesinden bahseden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün plastik 160 yaşında. 160 yıl önce üretilen bir plastik, bugün hala doğada yaşamakta. Her şeyi kabul eden toprak plastiği de bağrına basıyor. Oysa plastik toprağı sessizce zehirliyor. Toprağa masumca sarılan plastik, denizde balıklarımız için yemek taklidi yapıyor. Kullanılıp atılan pet şişeler, poşetler, hastalıklardan korunmak için takılan maskeler, ağa, oltaya takılarak balıklarla birlikte soframıza yemek olarak geliyor. Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyıl insanı, pipetin pimini çekip suya bırakıyor, poşetin fitilini ateşleyip toprağa salıyoruz. Toprağa, suya karışan plastikler, bizi korkutmuyor, telaşa düşürmüyor çünkü plastik dinamit gibi hemen öldürmüyor."

- "Kaynakların sonsuz olmadığı bilinci ve anlayışıyla çalışmak zorundayız"

Kurum, insanlığın kendi eliyle yaptıklarının olumsuz sonuçlarını, küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve bunun sonucunda her geçen gün daha da büyüyen küresel iklim kriziyle yaşadığını belirterek, dünyanın her bölgesinde artık sayısı, sıklığı, şiddeti giderek artan afetler, seller, kuraklıklar yaşandığını, bu afetlerin şehirlere ve insanlara zarar verdiğini kaydetti.

Kaynakların sonsuz olmadığı bilinci ve anlayışıyla çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu küresel bir çevre seferberliği bu manada çok çok önemli. Sıfır Atık Hareketiyle sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa etmek zorundayız. Artık yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Bu çerçevede saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz bu hareket, BM Genel Kurulu'nda da imzalanan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' ile artık küresel bir çevre hareketine dönüştü. Dünyada da model alınacak sıfır atığı teşvik eden, her türlü girişim uluslararası platformda da büyük bir ilgiyle inşallah desteklenecek. Bu vesileyle her zaman çevre projelerine destek veren ve bizi hiçbir gün yalnız bırakmayan Sıfır Atık Hareketini uluslararası bir çevre hareketine dönüştüren saygıdeğer Hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Kurum, Sıfır Atık Seferberliği, dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan şehirlere bir panzehir olacağının altını çizerek, bu anlamda, tüm şehirlerde sağlıklı ve huzurlu yaşama katkı sunacak sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak için el ele verilmesi, iş birliği ve büyük bir dayanışma içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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