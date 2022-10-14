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Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı Töreni yapıldı

AA

Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı Töreni yapıldı

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı Töreni'nde ilk dersi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir verdi.

Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı üniversite yerleşkesinde düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Teknik Üniversitesi’nin kurulduğu günden bugüne hep ilk sıralarda olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Mantar, "Gebze Üniversitesi’nin kuruluşu 1992. O tarihten sonra kurulan tüm üniversiteler ve hatta daha öncesinde kurulan birçok üniversite arasında hep ilk 10 üniversite arasında yer alıyoruz. Üniversitemiz sürekli olarak bu derecesini yükseltmektedir.” diye konuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin teknik imkanlarından bahseden Mantar, "150’den fazla laboratuvarımızla öğrencilerimizi yüksek teknoloji ile buluşturuyor, derinlemesine AR-GE yapıyoruz. Ama bu AR-GE’mizi sanayi ile daha fazla birleştirmek istiyoruz. Biz inşallah bundan sonra daha fazla endüstriyel iş birliği yaparak daha fazla katma değerli hizmetler yapmış oluruz. Türkiye’nin ekonomik katma değerine de ciddi bir katkı sağlamış oluruz.” yorumunu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından yeni akademik yılın ilk dersini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir verdi.

Öğrencilere savunma sanayisinin önemi hakkında bir sunum yapan Demir, “İnsanın ihtiyaçlar silsilesinde emniyette olmak ve canını korumak en önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Öyle olunca da savunma sanayisi çok büyük bir önem taşıyor. Teknoloji de bu işin esasını teşkil ediyor. İnsanoğlunun icat ettiği silahlar tarih boyunca ihtiyaç listesinin hep en başlarında gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Demir, teknoloji üzerine çalışırken insan olmanın anlamının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine değinerek insan merkezli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

- ASELSAN ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden iş birliği protokolü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gebze Teknik Üniversitesindeki AR-GE ve Teknoloji İş Birliği Çalıştayı'na da katıldı.

Çalıştayda ASELSAN ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Genel Müdürü Haluk Görgün, burada yaptığı konuşmada, 2021'de anlaşma yaptıkları ve proje yürüttükleri üniversite sayısının 66 olduğunu belirtti. Projelerin sonuçları, takibi ve ürüne dönmesinin çok önemli olduğunu aktaran Görgün, gerçekleştirilen çalıştay ile projelerin daha da artacağını ifade etti.

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