Kocaeli'de 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Barış Mahallesi'nde yaşayan R.A. (13), evlerinin balkonunda dengesizi kaybederek 4. kattan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı R.A. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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