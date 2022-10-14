Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Çizgi film karakterlerinde neden 4 parmak var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 17 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölge illeri ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 17 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.