Kocaeli'de durdurulan araçta 45 av tüfeği ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta, 45 av tüfeği ile 3 tabancanın ele geçirilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 29 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 16 ruhsatsız uzun namlulu otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.K. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.