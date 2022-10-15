Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Eynerce Kavşağı İstanbul istikametinde İlayda A. (26) idaresindeki 35 YCB 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araca sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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