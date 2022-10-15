Kocaeli Sıfır Atık Festivali devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Sıfır Atık Festivali devam ediyor

AA

Kocaeli Sıfır Atık Festivali devam ediyor

KOCAELİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Daire Başkanı Sadiye Karabulut, "Belediye atıklarının geri kazanım oranı yüzde 13 seviyelerindeydi bugün yüzde 27,2'ye çıktı. Hedefimiz; yüzde 35'lere, yüzde 60'lara çıkarmak belirli yıllar bazında." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Sıfır Atık Festivali devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki festival kapsamında moderatörlüğünü Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik'in yaptığı "Döngüsel Ekonomi Yol Haritası: Kamu Vizyonu" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Karabulut, amaçlarının hem ülkenin hem iş dünyasının döngüsel ekonomiye geçişini en kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmek olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Projesi'nin artık 5 yılını tamamladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde de büyük noktalara geldiğini vurgulayan Karabulut, "Ülke politikası haline geldi sıfır atık. Baktığımız zaman ülkemizin tüm ulusal strateji dokümanlarında yer alıyor." dedi.

Karabulut, bu projeyle çok önemli adımların atıldığına işaret ederek, "Belediye atıklarının geri kazanım oranı yüzde 13 seviyelerindeydi bugün yüzde 27,2'ye çıktı. Hedefimiz; yüzde 35'lere, yüzde 60'lara çıkarmak belirli yıllar bazında. Bunu sağlayabilmemiz için de yerel yönetimlerle iş birliği ve onların bu sürece katılımı olmazsa olmaz." diye konuştu.

Geri kazanım hedeflerine ulaşmanın, sadece kağıt, metal, plastik ve cam gibi atıkların geri dönüşümüyle mümkün olmadığına dikkati çeken Karabulut, şunları kaydetti:

"Ülke olarak da atığımızın yaklaşık yarısı hala organik atık. Organik ve gıda atıklarının işlenmesi, gıda israfının önlenmesiyle ilgili hep beraber çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Bunun için de şimdiye kadar alışık olduğumuz konvansiyonel atık yönetim mantığından biraz daha uzaklaşmamız lazım. Yerel yönetimlere baktığımızda artık atığı yöneten değil, artık kaynağı yöneten şehirler haline dönüşmesi gerekiyor. Bunun için de yerel düzeyde restoranlarla kafeteryalarla bu tür atıkları oluştuğu yerlerle iş birliği, vatandaşa dönük iş birliği yapılması çok önemli."

- "Atıkların bertarafı önemli"

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Burçak Yüksel ise atıkların bertarafının önemine işaret ederek, bu konuda belediyelerin kurduğu tesislerle atıkların uygun şekilde bertarafının ve geri kazanımının sağladığını söyledi.

AB uyum çalışmaları çerçevesinde çiftlikten sofraya stratejisinin bulunduğunu aktaran Yüksel, "Burada 2030 yılına kadar kimyasal pestisit kullanımının yüzde 50 oranında azaltılması öngörülüyor. Aynı zamanda toprak verimliliğinde herhangi bir kayıp olmaksızın besin kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması ve kimyasal gübre kullanımının yüzde 20'ye kadar azaltılması öngörülüyor. Bütün bu yaklaşımlar, bizim atık yönetimi için benimseyeceğimiz stratejinin bir parçasını oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Yüksel, Bakanlığın tarımsal atıkların yeniden kullanılması konusunda yaptığı çalışmalardan bahsederek, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün gıda ya da hayvan yemi olarak kullanılamayan birtakım bitkisel artıklardan enerji elde edilmesi amacıyla 2019-2021 yıllarında bir projeyi de uyguladığını sözlerine ekledi.

- "Döngüsel ekonomi, kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması noktasında önem kazanıyor"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü ise her yıl yüz milyarlarca ton kaynağın tüketildiğini ve bunun sadece yüzde 8,9'unun geri dönüştürüldüğünü söyledi.

Dünyada kaynak kullanımının 1970'lerden bu yana üç kat arttığını, 2050'ye kadar da bunun iki kat artmasının beklendiğini dile getiren Güçlü, döngüsel ekonominin, kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması noktasında önem kazandığını kaydetti.

Güçlü, Avrupa Birliğinin (AB) döngüsel ekonomi modeline geçiş konusundaki adımları hızlandırmak için Döngüsel Eylem Planı adı altında birtakım somut hedeflere yer verdiğini anlatarak, "AB'nin amacı; 2030 yılına kadar gıda ve tıbbi cihaz haricindeki bütün ürün gruplarına artık bu sürdürülebilirlik kriterlerini uygulamak. Dünya bu değişikliklere hazır değil. Bu gerçeklikleri görmek lazım. AB sektörleri de hazır değil. Bu yüzden zaten AB mevzuatlarında bakın geri dönüştürülmüş içerik kullanımı gibi hedefler 2030 yılına yönelik. Bu uzun vadeli bir yol. AB'nin şimdiden bu hazırlıkları yapmak için bir yol haritası çizdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KANALA GİREN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KANALA GİREN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE ...
Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü ...
Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 ...
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Kocaeli'de durdurulan araçta 45 av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de durdurulan araçta 45 av tüfeği ele ...
Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle ...
Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaralayan damat gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaralayan damat ...
(Görüntülü) KILIÇDAROĞLU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KILIÇDAROĞLU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ...
Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de 2 ton 234 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 ton 234 kilogram kaçak nargile tütünü ...
Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören kardeşini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören kardeşini ...
Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 17 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk ...
(Görüntülü)İsmail Demir&#039;den, Kazakistan ziyareti açıklaması
YEREL HABERLER (Görüntülü)İsmail Demir'den, Kazakistan ziyareti ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM: DEPOZİTO İADE SİSTEMİNİ TÜRKİYE&#039;NİN DÖRT BİR YANINDA MİLLETİMİZİN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM: DEPOZİTO İADE SİSTEMİNİ ...
(Görüntülü)BAKAN KURUM: DEPOZİTO İADE SİSTEMİNİ TÜRKİYE&#039;NİN DÖRT BİR YANINDA MİLLETİMİZİN
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KURUM: DEPOZİTO İADE SİSTEMİNİ ...
İsmail Demir'den, Kazakistan ziyareti açıklaması: ANKA tesisi kurulması görüşülüyor
YEREL HABERLER İsmail Demir'den, Kazakistan ziyareti açıklaması: ...
Bakan Kurum, Kocaeli'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Kocaeli'de basın mensuplarının ...
Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı Töreni yapıldı
YEREL HABERLER Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı ...
Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" başladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" başladı
Bakan Kurum, "Kocaeli Sıfır Atık Festivali"nde konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, "Kocaeli Sıfır Atık Festivali"nde ...
Bakan Kurum, "Kocaeli Sıfır Atık Festivali"nde konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, "Kocaeli Sıfır Atık Festivali"nde ...
Türkiye ve Kazakistan'dan uydu iş birliği
YEREL HABERLER Türkiye ve Kazakistan'dan uydu iş birliği
Kocaeli'de telefon direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de telefon direğine çarpan cipin sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.