Kocaeli'de mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ulus Pazarı mevkisinde mazgal boşluğunda kedi yavrularının mahsur kaldığını fark eden bir çocuk, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mazgal demirlerini sökerek 4 yavruyu çıkardı.

Annesinin yanına bırakılan kedi yavrularına mama verildi.

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