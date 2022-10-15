Kocaeli'de Karadeniz Sörf Fest 2022 başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve Babalı Sörf Kulübü iş birliğinde düzenlenen Karadeniz Sörf Fest 2022'nin 3 ayak yarışları start aldı.

Danube Surf House & Academy ev sahipliğinde Babalı sahilinde gerçekleştirilen festivalde, 4 kategoride sporcular mücadele ediyor.

Danube Surf House & Academy yöneticisi Tolga Hadimoğlu, AA muhabirine, 4 ayaklı Karadeniz sörf festivalinin 3. ayağının Babalı'da başladığını belirterek, festivalin dördüncü ayağının ise İstanbul'da yapılacağını söyledi.

Hadimoğlu, organizasyona 120 sporcu kaydının olduğunu aktararak, "15 senedir bizim bölgemizden, yani Kandıra bölgesinden dalga sörfüyle ilgili uluslararası sporcu yetiştiriyoruz. Şu anda milli takımımızda olimpik branşta Babalı Sörf Kulübümüzden yetişmiş iki milli sporcumuz var." diye konuştu.



Hadimoğlu, özellikle yaz aylarında da sadece dalga sörfü yapmak için birçok yabancı turistin Babalı'ya geldiğine değinerek, "Bunun dışında bölgemiz dalga sörfünün haricinde doğal aktivitelerle ön plana çıkmaya başladı. Bölgemizde yıl boyunca dalga sörfü sporunu icra edebiliyoruz. Babalı, özellikle Kandıra bölgesinin sahilleri, su sporları ve dalga sörfüyle ilgili uluslararası bir marka olma yolunda ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Festival, yarın sona erecek.

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