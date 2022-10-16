Kocaeli'de su kanalına devrilen otomobildeki çocuk yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobildeki 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

İnönü Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen Ahmet Ö. idaresindeki 34 NT 4942 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada araçta bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle otoyolunun İstanbul istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Su kanalına devrilen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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