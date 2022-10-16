Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü ve son yarışı Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.



Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve ICRYPEX ana sponsorluğunda yapılan şampiyonanın son yarışında 24 sporcu mücadele etti.



Birincilik kupasını Çağlar Küçükdumlu'nun kaldırdığı yarışlarda, Doğuşcan Dursun ikinci, Fahim Reza Keykhosravi üçüncü oldu.



Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.