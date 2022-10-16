Kocaeli'de yapılan Karadeniz Sörf Fest 2022 sona erdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve Babalı Sörf Kulübü iş birliğinde Kandıra'da düzenlenen Karadeniz Sörf Fest 2022'nin 3. ayak yarışları sona erdi.

Danube Surf House & Academy ev sahipliğinde Babalı sahilinde gerçekleştirilen festivalde, 4 kategoride sporcular mücadele etti.

120 sporcunun katıldığı yarışlarda kadınlar kısa tahta kadın kategorisinde ilk 3 sırayı Aleyna Hadimoğlu, Bengisu Yalvaç, Elena Yablokova oluştururken, kısa tahta erkek kategorisinde Ergün Şenbeş birinci, Süleyman Pehlivan ikinci, Yasin Pehlivan üçüncü oldu.

Karadeniz herkese açık kategorisinde ise sıralama Eren Özdemir, Veysel Demir, Nisa Keser şeklinde oluştu.

16 yaş altı kategorisinde Nisa Keser birinci, Cansu Karademir ikinci, Doğu Kavaklıoğlu üçüncü oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.









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