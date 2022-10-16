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GÜNCELLEME - Kocaeli'de tırın dorsesine gizlenmiş 45 kilogram eroin ele geçirildi

AA

GÜNCELLEME - Kocaeli'de tırın dorsesine gizlenmiş 45 kilogram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan bir tırın dorsesinde 45 kilogram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda ekipler, takibe aldıkları tırı otoyolun Kocaeli kesiminde durdurdu.

Tırda dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, dorseye gizlenmiş 45 kilogram eroin ve 1200 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolu'nda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde 45 kilogram eroin. 1200 gram Afyon sakızı arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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