Kocaeli'de bariyere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.

Samet A'nın kullandığı içinde yolcu bulunmayan 41 P 4980 plakalı servis minibüsü, İnönü Mahallesi'ndeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) mevkisinde bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyer aracın ön kısmına saplandı, aydınlatma direği yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle GOSB istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.