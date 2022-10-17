Kandıra'da ilkokul öğrencilerine kuş gözlemciliği eğitimi veriliyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Kuş Gözlemi Öğreniyorum" projesi kapsamında eğitim alan ilkokul öğrencileri, kuşları gözlemleme ve tanıma fırsatı buluyor.



Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kandıra'daki 19 ilkokulda 4. sınıfta okuyan 450 öğrenciye yönelik Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle proje başlattı.



Bu kapsamda ilk olarak Akçakoca İlkokulundan gelen öğrencilere, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Sarısu Deresi kenarındaki kuş gözlemevinde kuş gözlemciliği eğitimi verildi.



Öğrenciler dürbünün nasıl kullanılacağı ve ülkedeki kuş türleri hakkında bilgi sahibi oldu. Daha sonra kuş gözlemevine çıkarılan öğrenciler, burada dürbünleriyle Sarısu'da sıklıkla görülen kuş türlerini seyretme ve inceleme şansı buldu.

Kocaeli merkeze 50, Kandıra merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda eğitim alan öğrenciler, gözlemlerini kuş gözlem defterine de kaydetti.

Keyifli gün geçiren öğrencilere, eğitim sonunda kuşlar ve doğayla ilgili bilgiler içeren kitap, çanta ve kuş gözlem eğitimi sertifikası verildi.

Kuş çeşitliliğinin, eğitimi yerelde alan çocuklar vasıtasıyla gelecek nesillere aktarılması, korunması ve doğa koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan proje, çeşitli eğitimlerle sürecek.

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