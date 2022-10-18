Kocaeli Valisi Yavuz'dan Muhtarlar Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, bugün kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlığın, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıdığını kaydetti.

Muhtarların hem sevinçte hem de hüzünde vatandaşların yanında ve hizmetinde olduğunu aktaran Yavuz, "Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilinci çok önemli yer tutmaktadır. Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, muhtarların devletin vatandaşa dokunan en "sıcak eli" olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız gerek vatandaşlarımızı gerekse devletimizi temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerini getirmektedir. Hem aziz milletimizi hem de devleti temsil gibi önemli görevi yürüten, gören gözümüz, işiten kulağımız ve dokunan şefkat elimiz muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

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