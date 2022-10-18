Kocaeli'de döküm kalıp yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm kalıp yüklü tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Arif K. idaresindeki 34 VM 7444 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde Meri D. yönetimindeki döküm kalıp yüklü 34 UU 8513 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güzergahtaki ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.