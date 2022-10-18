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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı'nın acı günü

AA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı'nın acı günü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı'nın kayınvalidesi Gülsüm Sanlı vefat etti.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 76 yaşındaki Gülsüm Sanlı için Burdur'un Çavdır ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Sanlı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Çavdır İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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