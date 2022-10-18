Kocaeli'de topraksız tarım uygulamasıyla üretilen sebzelerin hasadına başlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, topraksız tarım uygulamasıyla üretilen marul, roka ve maydanozun hasadına başlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ve Gölcük Tarım ve Orman Müdürü Nebahat Hocaoğlu, topraksız tarım uygulamasıyla serasında sebze üreten Erdem Tosun'u ziyaret etti.

Fabrika işçisi olan Gölcüklü Erdem Tosun, ata topraklarını değerlendirmek, topraksız sebze yetiştirmek için çalışmalara başladığını belirtti.

Tosun, 2 yıl önce deneme amacıyla başladığı üretimden verim aldığını aktararak, "İlk evin balkon ve terasında yaptım. Bu denemede olumlu cevap aldım. Babamla ata toprağımız olan 3 dönümlük alanda sera yaptım. Serada ilk olarak topraksız marul üretimi yaparak iyi bir sonuç aldım." diye konuştu.

Çalışmalarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destek olduğunu belirten Tosun, "Bu çalışmalarda her hafta kısım, kısım hasat alıyorum. Hedefim bu alanı daha da büyütmektir." değerlendirmesinden bulundu.

Başkan Sezer de Tosun'u tebrik ederek, belediye olarak çiftçilerin yanında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Çil ise Tosun'u tarıma ve üretime verdiği katkıdan dolayı tebrik ederek, "Teknik destek olarak her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların neticesinde hasat yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.























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