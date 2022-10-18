Kocaeli'de bilezik çalan şüpheli tutuklandı

Ukrayna’ya yardım en çok nereden gitti?

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kuyumcudan 10 bin lira değerinde bilezik çalan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de bilezik alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan bilezik çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

N.Y. olduğu tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla Düzce'de yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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