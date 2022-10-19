Gölcük'te Muhtarlar Günü kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği düzenlendi.

Anıtpark'ta düzenlenen törende, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Yusuf Özdemir, muhtarların kamu yönetiminde vazgeçilmez birim olduğunu belirterek, "Devletin vatandaşa ilk açılan kapısı, vatandaşın devletle ilk tanıştığı ve başvuru kapısı muhtarlıktır. Muhtarlar, halka en yakın geleneksel birimlerdir. Mahalle muhtarı, demokrasinin ilk basamağıdır." dedi.



Muhtarlarla iletişimi en üst seviyede tuttuklarını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de "Muhtarlarımız, sahada devletin gören gözü, duyan kulağı olarak vatandaşlarımızın taleplerinin belediyelere, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması noktasında çok önemli işlevi yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral ise muhtarların kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu kaydetti.



Törene, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



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