Kocaeli'de 3 muhtarlık hizmet binasının temeli törenle atıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yapılacak 3 muhtarlık hizmet binasının temeli, Başiskele ilçesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve muhtarlar katıldı.

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, yaptığı konuşmada, Kocaeli'de toplamda 3 hizmet binasının aynı anda temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 100 muhtarlık binası temel atma töreni var. Bu 100 binadan 3 tanesi Kocaeli'de yapılıyor. Kandıra, Derince ve Başiskele'de temel atma törenimiz var. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Her türlü katkıyı sağladılar." dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da muhtarların gününü kutlayarak, hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.



Hizmet binasının yapılmasına katkı verenlere teşekkür eden Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ise "Bugün anlamlı projenin açılışını yapıyoruz. Şehrimizde temel atma töreni yapılacak ilçelerden birisi Başiskele oldu. Kamu ve belediyeler olarak çok güzel işler yapıyoruz. Kentteki bu uyumun bereketini her alanda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından muhtarlık hizmet binalarının temeli atıldı.

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