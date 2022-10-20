Lezzeti sınırları aşan Eşme ayvasında 4 bin ton rekolte bekleniyor

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaretli Eşme ayvasında 4 bin ton rekolte bekleniyor.

Sapanca Gölü kenarındaki Eşme Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen ayva, kendine has rengi, kokusu, lezzeti ve sulu olmasıyla yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Ayva, iç piyasanın yanı sıra başta Almanya, Danimarka ve Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Koç, AA muhabirine, coğrafi işareti alınan Eşme ayvasının kendine has özellikler barındırdığını anlattı.

Eşme ayvasının hasadının başladığını, bu yıl 4 bin ton ürün beklendiğini aktaran Koç, "Katma değeri yüksek ürünlerden bir tanesi de Eşme ayvasıdır. Çünkü kendine has bir kokusu, morfolojik özellikleri bulunmaktadır. Tadı son derece insana ferahlık vermektedir." dedi.

Koç, Eşme ayvasını çocukların bile severek tükettiğini belirterek, Eşme Mahallesi'nde bu meyve dışında birçok ürün yetiştirildiğini, toprak yapısı ve arazilerin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Eşme ayvasının tanıtılması ve üretiminin artırılması amacıyla her yıl festival düzenlendiğini anımsatan Koç, festivalde üreticiler ve vatandaşların bir araya geldiğini, çiftçilere yönelik bazı yarışmalar düzenlendiğini kaydetti.

- "Yurt dışında da tüketiliyor"

Türkiye'nin dünyada önemli ayva üreticisi olduğunu, Eşme ayvasının da bazı ülkelere ihraç edildiğini belirten Koç, "Bu bölgede üretilen Eşme ayvası, ilimiz içerisinde tüketildiği kadar yurt dışında da tüketiliyor. Özellikle bir dönem İngiltere'de çok aranan bir meyve olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.

Koç, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75'lik destek sağlandığını ifade etti.

Katma değeri yüksek ürünlere, coğrafi öncelikli ürünlere, ilgili bakanlığın büyük destekleri olduğuna işaret eden Koç, bu kapsamda kentte ayva üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koç, parsellerin ve üretim alanlarının çoğaltılması noktasında çalışmalar yaptıklarını da belirtti.

- "Sapanca Gölü'nün verdiği nemden dolayı çok sulu ve yumuşak"

Üretici Ayhan İlter (63) de ürünün kalitesini artırdıklarına işaret ederek, "3,5 dönüm arazim var ve Eşme ayvası üretiyorum. Bu yıl 10-12 ton hasat bekliyorum. Ayva hasadımız, işçilerin desteğiyle 3 günde bitiyor. Eşme ayvası, Almanya, Danimarka, Arap ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye gidiyor. Eşme ayvası, Sapanca Gölü'nün verdiği nemden dolayı çok sulu ve yumuşak. Çok güzel ve kaliteli bir ürün. Burada kaliteyi yakalıyoruz ve ona göre de talep var." ifadesini kullandı.

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