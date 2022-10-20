Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı

50 yaşından sonra dikkat! 5 saat ve altı uyuyorsanız...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 iş yeri ile otomobili kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Donanma Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 2 iş yeri ile park halindeki bir otomobile, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Camları kırılan iş yerlerinde ve otomobilde, polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.