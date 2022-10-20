Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Kalıcı Konutları'nda bir apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, ev hasar gördü.

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