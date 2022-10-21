Kocaeli'deki Tahtalı Göleti yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak

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KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Tahtalı Göleti'nin, yeni çehresiyle dört mevsim ziyaret edilebilecek bir bölge haline getirilmesi amaçlanıyor.

Doğu Marmara'nın doğa turizminde öne çıkan illerinden Kocaeli, ormanlık alanları, bol oksijenli yaylaları, dere ve şelaleleriyle ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Tahtalı Göleti de doğal güzelliği ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla Derince Belediyesince başlatılan çalışmalar, etaplar halinde ilerliyor.

Özellikle kamp yapmak isteyenlerin dikkatini çeken ve amatör balıkçılık da yapılabilen bölgenin, çevresine kazandırılacak sosyal donatılar ile bisiklet ve yürüyüş yollarıyla cazibesinin artırılması hedefleniyor.

Gelecek yıl yaz döneminde tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında inşa edilecek tesislerde, bölgede tarım ve hayvancıktan elde edilen ürünler, doğrudan vatandaşlarla buluşturulacak.

- "İnsanların doğayla iç içe vakit geçirmesini istiyoruz"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AA muhabirine, doğal güzelliğiyle ön plana çıkan bölgede doğaseverler için yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İnsanların doğayla iç içe güzel vakit geçirmelerini istediklerini belirten Aygün, "Bu göletin etrafında daha önce yapılmış bir gençlik merkezi vardı. Bu gençlik merkezi atıl kalmıştı. Biz de burayı hem canlandıralım hem de bölgeye kazandıralım diye projelendirdik." dedi.

Aygün, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla göletin küçük tekneyle tura uygun hale geleceğini aktararak, bölgede karavan kamplarının daha da sağlıklı ve güvenli yapılabilmesi için planlama yaptıklarını kaydetti.

Çevrede yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacağını anlatan Aygün, tamamlanacak projenin kent için güzel bir gelişme olacağını ifade etti.

- "İstanbul'dan buraya muazzam bir talep var"

Aygün, Kocaeli'de yerel yönetimlerin turizme önem verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemize gelen misafirlerimizin, bölge halkının ürettiği ürünleri satın alabileceği çok güzel tesisler olacak. Yani direkt halkın ürettiğini tüketiciye veren yerler olacak. İstanbul'dan buraya muazzam bir talep var. Tahtalı Göleti'nin çevresine kazandıracağımız projede çalışmalarımız sürüyor. Kamp alanları, karavan parkı, günübirlik tesisler, rekreasyon alanları, kano alanı, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Tahtalı Göleti Doğa Park projemizi halkımızın hizmetine sunacağız."

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, özellikle çevre şehirlerden bölgeye ulaşılmasında bir kolaylık olduğuna değinen Aygün, "İnsanlar böyle yerleri bir dinlenme alanı olarak görüyor. Otoyoldan buraya gelen insanlarımız, şehir içindeki trafiğe takılmadan ulaşımlarını sağlayabilecek. Böylece insanların hafta sonlarını doğayla iç içe geçirme taleplerini bu bölgede de karşılamış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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