Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti

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KOCAELİ (AA) - Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, İzmit ilçesindeki Sevgi Evleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yavuz, 13-14 yaş ve 12-15 yaş grubundaki kız öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yavuz ve beraberindeki iş kadınları, yakından ilgilendikleri öğrencilerin taleplerini dinledi.

Öğrencilerin ikramları eşliğinde sohbetlerini sürdüren Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilerin kaldıkları odaları gezdi.

Yavuz, Sevgi Evleri'nde yapılan çalışmaları ve öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.











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