GÜNCELLEME - Kocaeli'de ölümlü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim'de iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin yakalanan şüpheliler A.A, Ö.K, Ç.T, N.A. ve B.T.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, Ö.K. ve Ç.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Akkuş (28) ve M.C. (28) yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Akkuş kurtarılamamıştı. Hafif yaralanan M.C. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.