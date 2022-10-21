Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Bu kabadayılık doğru değil

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Engin A'nın kullandığı 34 BIB 644 plakalı otomobil, Balçık Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Uğur Ö. idaresindeki 76 AB 230 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü ile Polonya uyruklu Szymon S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Engin A. ve Szymon S, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Ankara istikametindeki ulaşım, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.