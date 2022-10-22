Kocaeli'de dış cephe yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dış cephe yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Cami Mahallesi Kudretli Sokak'ta bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

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