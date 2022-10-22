Kocaeli'de barakada çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde barakada çıkan yangın zarara yol açtı.

Yunus Emre Mahallesi 830. Sokak'ta bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, baraka kullanılamaz hale geldi.



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