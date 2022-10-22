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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Obezite cerrahları Kocaeli'de buluştu

AA

Obezite cerrahları Kocaeli'de buluştu

KOCAELİ (AA) - Türk Obezite Cerrahisi Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen 3. Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayı'nda, obezite cerrahisinde etik konular ve yeni yöntemler masaya yatırıldı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Hastanenin Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya ilişkin gazetecilere, önemli bir halk sağlığı problemi olan obeziteyi doğru beslenme yöntemleri ve egzersizle kontrol etmeye çalıştıklarını, başarılı olunamadığında ise cerrahi tedavi gerektiğini söyledi.

Cerrahi tedaviyle ilgili de birtakım etik problemlerle karşılaşılabildiğini dile getiren Cantürk, bu çalıştayda etik konuları masaya yatırmayı, hangi hastalara cerrahi yapılması gerektiğini netleştirmeyi ve meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Cantürk, Türkiye'de obezite cerrahisiyle ilgili duayen isimlerin bu toplantıya davet edildiğini vurgulayarak, "Tecrübelerini bizimle paylaşıyorlar. Aynı zamanda da İspanya ve Mısır'dan iki yabancı konuğumuz var, videokonferansla bağlanıyorlar. Kendi tekniklerini, yaptıkları işleri bizimle paylaşıyorlar. Bu vesileyle karşılaştırma yapma imkanımız oluyor." dedi.

Üçüncüsünü düzenledikleri çalıştayla ilerleyen süreçte daha başarılı sonuçlar elde edileceğini düşündüklerini aktaran Cantürk, "Vatandaşlarımız hafif kilo aldığı zaman 'Cerrahi olabilir miyim?' diyor. Diyabetle ilgili problemi varsa metabolik cerrahi olmak istiyor. Her hastaya cerrahi yapılması söz konusu değil. Tıbbi yöntemlerle bazı şeylerin kontrol altına alınması mümkün. Bunun için de zaten konseylerimiz var. Konseylerimizde multidisipliner olarak bir araya gelip hangi hastaya neyin yapılacağına karar veriyoruz." diye konuştu.

Cantürk, obezite cerrahisinin her geçen gün artığına dikkati çekerek, "Yapılmasının artması güzel bir şey olarak düşünülebilir ama gereksiz endikasyonlarla yapıldığı zaman da katastrofikleri de unutmamak lazım." uyarısında bulundu.

- "Türkiye bu ameliyatlarda Almanya'dan daha ileride, İngiltere'den aşağı değil"

Türk Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın da Türkiye'nin obezite cerrahisinde Avrupa ülkelerinin birçoğundan ileride olduğuna işaret ederek, "Türkiye bu ameliyatlarda Almanya'dan daha ileride, İngiltere'den aşağı değil, Fransa'yla baş edecek kadar güçlü. Avrupa'nın önündeyiz biz bu ameliyatlarda. Yeni teknikleri çok iyi yapıyoruz." diye konuştu.

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ise obezite ve metabolik cerrahi konusunun 70 yıllık bir geçmişi olduğunu ancak halkın gündemine son 20 yılda girdiğini belirtti.

Genelde 18 yaş ve üzeri, vücut kitle endeksi 30'un üstünde olan hastalara ameliyatların yapıldığını anlatan Şahin, "Ancak çeşitli konseylerde verilen kararlarla tip 2 diyabeti olan ya da ileri derecede kilosu olan çocuk yaş grubunda da yaptığımız ameliyatlar oluyor ama bunun kararını tabii bir psikiyatrist, bir pediatrist, bir endokrinci ve bir genel cerrah vermektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, vücut kitle endeksinin yüksek olmasının birçok hastalığı beraberinde taşıdığına dikkati çekerek, "Bunların başında da tip 2 diyabet, hipertansiyon, eklemlerdeki artrozlar, dejenerasyonlar gelmektedir. Bu hastalıkların tedavisi içinde çeşitli girişimler yapılıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bu konuda dünyadaki en başarılı uygulamaların yapıldığı ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Şahin, yurt dışından da ülkeye çok sayıda hasta geldiğini sözlerine ekledi.

Obezite cerrahisinin önde gelen isimlerin konuşmacı olarak katıldığı ve 100'ün üzerinde dinleyicinin katıldığı çalıştay, bugün sona erecek.


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