Sportif balıkçılar "en büyük sazanı" yakalamak için yarışıyor

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KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğince (KAMADER) Sapanca Gölü'nde düzenlenen "15. Uluslararası Sazan Tutma Yarışması" başladı.

Eşme Sahili'nde dün sektör kuralarının çekilmesinin ardından yarışacakları noktalara yerleşen 36 takımdaki 144 sporcu, bugün oltalarını suya attı.

Kartepe Eşme Sahili, Serdivan Esentepe ve Sapanca Yanık Deresi bölgelerinde olta sallayan yarışmacılar, 20 hakem ve 20 görevli nezaretinde 7 gün aralıksız mücadele edecek.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk, AA muhabirine, her yıl büyük ilgi gören yarışmada bu yıl 3'ü yurt dışından 36 takımın mücadele ettiğini söyledi.

Yarışmacıların oltalarını suyla buluşturduğunu belirten Uztürk, "28 Ekim cuma gününe kadar buradayız. Bu yıl 15'incisini düzenlediğimiz yarışmanın rekoru 23,5 kilogram. Bu sene 30 kilogramları bekliyoruz." dedi.

Uztürk, yarışmada uluslararası arenada tecrübe sahibi sporcuların da yer aldığını vurgulayarak, "Tuttukları balığı fotoğraflayıp, video çekimini ve tedavisini yaptıktan sonra suya iade ederler. Bizim yarışmamızda balığın ölümüne neden olmak bile diskalifiye sebebidir. Onun için dünya standartlarında bir yarışma." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de sportif balıkçılık çok gelişti"

Yarışmalar sayesinde Türkiye'de sportif balıkçılığın çok geliştiğini aktaran Uztürk, "Bence böyle yarışmaların daha da artarak devam etmesi lazım. Yılda bir değil, birkaç yarışma olması gerekir. Yüzlerce takımlarımız var. Onlara da bu fırsatı vermek lazım. Diğer yerlerde yapılan organizasyonları yerel yönetimlerin desteklemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Yalova'dan gelen yarışmacı Rıdvan Dinç de Sapanca Gölü'nde yarışmanın, zor ve bir o kadar da heyecanlı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 15 yıldır sazan avcılığı yaptığını anlatan Dinç, "Balığın vurduğu zaman alarmın çalması çok büyük heyecan. Bambaşka bir duygu. 2019'da birinci olduk, nasip olursa bu sene de hedefimiz birincilik. En azından derece yapmak." diye konuştu.





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