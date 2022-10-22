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KOCAELİ (AA) - AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde başladı.



Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, süper grupta 13, maxi grupta 8 sporcu mücadele ediyor.

Sıralama turlarının ardından yapılan süper grup kategorisindeki ilk yarışta ilk 3 sıra Andrea Furci, Ümit Ülkü ve Ramazan Kaya'dan oluştu.

Maxi grup kategorisinin ilk yarışında ise Turgut Konukoğlu birinci, Zekai Özen ikinci, Sefa Kaçan üçüncü oldu.

Yarışlar, yarın yapılacak süper grup ve maxi grup ikinci yarışları ile son bulacak.

Organizasyon, 2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ikinci yarışına da ev sahipliği yaptı.

Yarışta Fatih Göçer birinciliği, Emre Özcan Karademir ikinciliği, Doğa Tosun üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl 34'ü kadın toplam 522 adayın katıldığı elemeler sonunda belirlenen 10 erkek ve 4 kadın sporcu, üç farklı formatta yarışarak 2022'nin kadın ve erkek yıldızı olabilmek için mücadele veriyor.



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