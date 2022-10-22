İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 795 bin 175 lira ceza kesildi

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KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 795 bin 175 bin lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, Türk bandıralı "Energy 1"in denizi kirlettiği belirlendi.

Gemiye, 795 bin 175 lira ceza kesildi.

Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.



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