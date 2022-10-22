Kocaeli'de kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın altındaki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.

Abdi İpekçi Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi'nde 4 katlı binanın altındaki kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, kömürlüğün çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası kömürlükte hasar oluştu.





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